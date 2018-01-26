Назарбаев назначил посла РК в Пакистане
Барлыбай Садыков назначен послом Казахстана в Пакистане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Указом Главы государства Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан»,- говорится в сообщении.
Другим указом Главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» в связи с достижением пенсионного возраста Бахытбек Сейсебаевич Шабарбаев был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш по совместительству.
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