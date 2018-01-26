Назарбаев назначил посла РК в Пакистане

Барлыбай Садыков назначен послом Казахстана в Пакистане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом Главы государства Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан»,- говорится в сообщении.

Другим указом Главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» в связи с достижением пенсионного возраста Бахытбек Сейсебаевич Шабарбаев был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш по совместительству.