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Назарбаев назначил посла РК в Пакистане

 

Барлыбай Садыков назначен послом Казахстана в Пакистане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом Главы государства Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан»,- говорится в сообщении.

Другим указом Главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» в связи с достижением пенсионного возраста Бахытбек Сейсебаевич Шабарбаев был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш по совместительству.

 

26 января 2018, 09:02
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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