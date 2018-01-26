Нацбанк РК сообщил о контроле над коллекторами

65 коллекторских агентств уже прошли учетную регистрацию в Нацбанке Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

В июне 2017 года в Казахстане был принят закон о коллекторской деятельности, который регулирует действия контор, взыскивающих деньги с должников банков и микрокредитных организаций. Всем коллекторским агентствам дали полгода, чтобы пройти перерегистрацию в Минюсте и встать на учет в Нацбанке.

Как уточнили в пресс-службе, по состоянию на 18 января 2018 года учетную регистрацию в Национальном банке прошли 65 коллекторских агентств. Информация о них содержится в реестре коллекторских агентств, размещенном на сайте Нацбанка.

С 3 декабря 2017 года договорные отношения банков второго уровня и микрофинансовых организаций с коллекторскими компаниями, которые не прошли процедуру учетной регистрации в Нацбанке, должны быть прекращены.

Кроме того, на сайте Нацбанка и в мобильном приложении запущен новый раздел «Деятельность коллекторских агентств», где в режиме онлайн можно получить разъяснение по коллекторским агентствам, а также обращаться по вопросам недобросовестных действий коллекторских агентств.