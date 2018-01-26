Уязвимые в террористическом отношении объекты проинспектированы в Астане

С начала года уже проверен 61 объект.

Столичные полицейские продолжают проверять объекты, уязвимые в террористическом отношении. В прошлом году были проконтролированы 1106 объектов, в отношении руководителей некоторых из них были наложены штрафы в размере 11 млн 980 тыс. тенге, передает официальный сайт акимата Астаны.

Согласно перечню, утвержденному Правительством РК, к объектам массового скопления людей относятся: торговые дома, места общественного питания, концертные залы, спортивные сооружения, здания вокзалов, железнодорожные станции, аэропорты, организации образования и здравоохранения, культовые сооружения, объекты государственных органов, почтовой сети, гостиницы, зоны отдыха, пансионаты.

В этом году сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДВД Астаны вынесен ряд предписаний об устранении выявленных нарушений. С начала года уже проверен 61 объект, уязвимый в террористическом отношении.

«В этом году мы отмечаем малое количество нарушений в связи с тем, что в прошлом году мы проделали колоссальную работу, каждый вторник в ДВД мы собирали руководителей объектов и проводили с ними разъяснительную работу», – сообщил начальник управления по противодействию экстремизму ДВД города Астаны Мадияр Айтуганов.

По его словам, к частым нарушениям относится отсутствие видеокамер по периметру или их недостаточное количество, а также отсутствие срока хранения записи видеонаблюдения, он должен составлять не менее 30 суток.

«Кроме того, каждому руководителю объекта необходимо на постоянной основе улучшать профессиональный уровень своего персонала в части антитеррористической безопасности. В прошлом году встречались случаи нарушения при отсутствии паспорта антитеррористической безопасности», – сказал Мадияр Айтуганов.

Полицейские напоминают, что в соответствии со ст. 149 КОАП РК, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объектов, относящихся к местам массового скопления людей, на руководителей и владельцев налагается административный штраф.

«К примеру, на физические и должностные лица размер штрафа составляет 100 МРП (226 900 тенге), на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации – 200 МРП (453 800 тенге), на субъекты среднего предпринимательства – 300 МРП (680 700 тенге), на субъекты крупного предпринимательства – 500 МРП (1 134 500 тенге)», – напомнил начальник управления по противодействию экстремизму ДВД.

Также после составления административного материала по указанной статье руководителю объекта вносится предписание на устранение имеющихся недостатков сроком на 30 суток. Если в течение этого времени по необъективным причинам указанные недостатки не были устранены, то повторно в отношении руководителя составляется административный протокол по статье 462 КОАП, что влечет за собой повторный административный штраф, а в некоторых случаях приостанавливается деятельность объекта.

Фото: astana.gov.kz.