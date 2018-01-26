Углем и продуктами помогли партийцы двум многодетным семьям в Павлодаре

Двум многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помогли партийцы «Нұр Отана», отгрузив по четыре тонны угля, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

В общественную приемную Павлодарского областного филиала партии «Нұр Отан» обратилась за помощью многодетная мать Марина Тукенова.

- Я работаю, но моя зарплата маленькая. На все денег не хватает, - сетует женщина. - Приходится платить также за аренду дома. Нам нужен уголь для отопления дома. Я понимаю, что партия – это не благотворительный фонд, но я прошу помочь.

На просьбу откликнулся депутат областного маслихата, член депутатской фракции партии Олег Крук. Партиец на свои средства приобрел и отгрузил нуждающейся семье четыре тонны угля. Кроме того, видя тяжелое положение многодетной семьи, сотрудники областного филиала партии организовали сбор средств и вручили материальную помощь Марине Тукеновой.

Партийцы также помогли семье переселенки из Монголии Окиш Бидаих. Воспитывающая в одиночку четверых детей мать также испытывает материальные трудности. По словам женщины положение усугубилось после того, как она заболела. По этой причине она сейчас не может работать и зарабатывать. Партийцы привезли этой семье продуктовые наборы. Областной филиал партии при поддержке спонсоров уже много раз помогал нуждающимся многодетным семьям, семьям оралманов и переселенцев, а также одиноко проживающим ветеранам. - Областной филиал партии через общественную приемную, СМИ и социальные сети отслеживаем нужды населения, - говорит первый зампред облфилиала партии Илья Теренченко.

Особенно вопросы оралманов и переселенцев. Эту задачу ставит нам председатель филиала, аким области Булат Бакауов. Мы по мере возможности, а также при поддержке наших спонсоров стараемся помочь этим людям.

Айбек Жуматов