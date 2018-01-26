Петропавловцы смогут записываться на прием к врачу теперь через мобильное приложение

Жители Петропавловска смогут записываться на прием, вызывать врача на дом, посмотреть выписанные рецепты и результаты лабораторных исследований, а также скачивать больничные листы через специальное мобильное приложение «Запись на прием к врачу». В приложении действует и функция «Тревожная кнопка», которая позволит родителям детей до 5 лет, беременным и пациентам по отдельным группам диспансерного наблюдения экстренно, в один клик, вызывать врача на дом.

«В рамках исполнения Послания Президента РК Н.А. Назарбаева народу от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», в части повышения доступности и эффективности медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на «безбумажные» больницы, в Северо-Казахстанской области внедряется мобильное приложение электронных медицинских сервисов совместно с DamuMed, разработанное Центром Информационных Технологий «ДАМУ». Мобильное приложение доступно для пользователей операционных систем Apple и Android», - рассказали в управлении здравоохранения акимата СКО.

Внедрение данного проекта решит две главные актуальные задачи здравоохранения - объединить всех участников процесса оказания медицинской помощи, а также улучшить качество жизни казахстанцев с помощью постоянного мониторинга собственного здоровья и оперативного предоставления медицинской информации.

Как отмечают в управлении здравоохранения, главное преимущество приложения «Запись на прием к врачу» - это экономия времени врачей и пациентов. Оно позволит значительно уменьшить, а в перспективе ликвидировать очереди в медицинских организациях.

В настоящий момент мобильное приложение доступно для пациентов городских поликлиник №1 и №2, а также ЧНУ «Денсаулык».