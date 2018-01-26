Гражданская авиация может отделиться от МИР РК

Министерство по инвестициям и развитию РК рассматривает вопрос передачи части функций в сфере гражданской авиации в новую нацкомпанию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основе совместной работы (с Британским агентством гражданской авиации) нами выработаны подходы по внедрению британской модели, которые предполагают внесение изменений в действующее законодательство в части передачи контрольно-надзорных функций в области безопасности полетов в новую структуру в форме национальной компании по надзору и контролю в области гражданской авиации, которая будет подотчетна министерству», - говорится в сообщении пресс-службы Комитета гражданской авиации при МИР РК.

Отмечается, что часть штатной численности в виде инспекторов перейдет в национальную компанию, за министерством сохранятся функции по формированию государственной политики и международным отношениям. Финансирование новой структуры предполагается за счет самоокупаемости с использованием части аэронавигационных сборов за пролет в воздушном пространстве РК и оказанием услуг субъектам отрасли гражданской авиации. Это, как отмечают в ведомстве, исключит нагрузку на госбюджет и соответствует мировой практике.

В МИР рассказали, что британская модель регулирования гражданской авиации является одной из наиболее передовых форм управления в мире и представляет собой государственную корпорацию, которая обеспечивает контроль и надзор в области безопасности полетов. Штатная численность Британского агентства составляет порядка 800 человек. Госкорпорация подотчетна Департаменту транспорта Великобритании, который формирует госполитику в области гражданской авиации. Показателем эффективности такой структуры является высокий уровень соответствия Великобритании стандартам ИКАО по безопасности полетов - свыше 93% (для сравнения, среднемировой уровень - 63%, среднеевропейский - 76%, Казахстан - 74%).

Напомним, по поручению Главы государства в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» предполагается переход на британскую модель госрегулирования отрасли (Шаг 68). Это позволит соответствовать требованиям ИКАО по наличию квалифицированных инспекторов и достичь поставленной цели в 80% по уровню безопасности полетов. Согласно заключению ИКАО, количество инспекторов авиационной администрации должно быть в 2 раза выше, чем в настоящее время.

В рамках реализации этой задачи МИР проделало подготовительную работу, подписало меморандум о взаимопонимании с Британским агентством гражданской авиации, состоялись неоднократные визиты британских специалистов в Казахстан, отработаны проекты технического сотрудничества и получены соответствующие рекомендации и наработки.