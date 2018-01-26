В Казахстане с начала года подорожали продукты и овощи

Сильнее всего цены выросли в Астане - на 1%.

В Казахстане с начала года капуста подорожала на 4,4%, картофель - на 3,3%, лук - на 2,5%. В целом социально-значимые продтовары поднялись в цене на 0,1%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Так, к 23 января социально-значимые продовольственные товары подорожали с начала года на 0,1%. Заметнее всего подорожали овощи - капуста (+4,4%), картофель (+3,3%), лук (+2,5%), морковь (+1,1%). Также выросли в цене яйца (+1,1%), сливочное масло (+0,6%), молоко (+0,5%), кефир (+0,3%), творог (+0,2%), говядина (+0,2%), хлеб (+0,1%).

Снизилась ощутимо стоимость гречневой крупы (-7,1%), сахара (-2,7%), риса (-1,9%).

Как отмечается, среди крупных городов страны удорожание продуктов наиболее заметно жителям Астаны (с начала года - уже +1%), Павлодара (+0,8%), Актобе (+0,6%).

В южных городах, напротив, социально-значимые продукты подешевели: в Шымкенте - на 1,1%, в Таразе - на 0,4%, в Талдыкоргане - на 0,3%, кроме Алматы. В южной столице цены поднялись на 0,5%.