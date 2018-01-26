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Женщина изгоняла зло из сына с помощью духовки

26 января 2018, 09:53

Она засунула руки мальчика в раскаленную духовку.

Жительнице Нидерландов предъявили обвинение в жестком обращении с детьми после попытки изгнать злого духа из девятилетнего сына. Для этого 29-летняя женщина решила использовать духовку, сообщает НТВ.ru.

Стремясь «очистить» школьника от злых духов, обвиняемая провела своеобразный обряд экзорцизма. Она засунула руки мальчика в раскаленную духовку.

Адвокат женщины заявил, что ее нельзя винить, ведь она желала сыну только добра, передает BBC News.

«Жестокое обращение означает, что вы нарочно причиняете кому-то боль, а в данном случае это не так», - сказал адвокат.

Судя по всему, органы опеки с этим не согласны. Мальчика забрали у матери.

Фото: соцсети


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