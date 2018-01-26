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Запрещенные материалы и сайты выявлены религиоведческой экспертизой в Казахстане

26 января 2018, 09:56

В 2017 году Комитет по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества РК выдал отрицательное заключение 196 объектам.

Всего была проведена религиоведческая экспертиза на 4 332 материала, информирует Zakon.kz.

По стране действует 257 специальных мест для торговли религиозными материалами и предметами.

Ввоз на территорию Республики Казахстан информационных материалов религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования, осуществляется только зарегистрированными религиозными объединениями после получения положительного заключения экспертизы.

Противодействие пропаганде идей религиозного радикализма и экстремизма осуществляется посредством мониторинга интернет-ресурсов. Так, в 2017 году Министерством по делам религий и гражданского общества проанализировано содержание 10 174 интернет-ресурсов, из числа которых выявлено 3 555 объектов, содержащих материалы противоправного характера.

Отрицательные экспертные заключения по ним направляются в Министерство информации и коммуникаций РК для принятия соответствующих процессуальных решений.


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