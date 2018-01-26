Объем промышленной продукции Актюбинской области превысил 1,5 трлн тенге в 2017 году

В 2017 году промышленными предприятиями Актюбинской области произведено продукции на сумму более 1,5 трлн тенге. Такие данные озвучены в ходе расширенного заседания акимата области под председательством главы региона Бердыбека Сапарбаева. Об этом сообщаетZakon.kz со ссылкой на Информационный центр «Актобе акпарат».

По итогам прошлого года в рамках поручений Главы государства по всем показателям социально-экономического развития области достигнута положительная динамика.

По предварительным данным, рост экономики региона в 2017 году составил 5%. За отчетный период объем промышленного производства увеличился на 5%, в том числе обрабатывающая промышленность выросла на 7,9%, горнодобывающая - на 4%. Объем производства промышленности составил - 1552 млрд тенге.

В целях технологической модернизации с 30 крупными предприятиями области подписан План мероприятий по модернизации и внедрению цифровых технологий в производство.

Всего в 2017 году было модернизировано 20 предприятий на общую сумму 20 млрд тенге. В текущем году планируется модернизация и цифровизация производств свыше 25 компаний на сумму около 38 млрд тенге. В свою очередь, это позволит снизить себестоимость добычи и переработки продукции на 7%, увеличить производительность на 20-30%, улучшит экологическую обстановку региона и снизит травматизм на 10%.

Также предприятиями области внедряется 18 мировых технологий, представленных на выставке ЭКСПО-2017, на общую сумму 43 млрд тенге.

Глава региона поручил не снижать набранных темпов, активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций, созданию новых производств, а также цифровизации технологических процессов в рамках повышения конкурентоспособности предприятий.