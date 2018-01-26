Скорость поездов в РК снижена из-за морозов
Все структурные подразделения АО «Пассажирские перевозки» переведены на особый режим работы.
В связи с аномальными морозами и в целях обеспечения безопасности пассажиров было принято решение об ограничении скорости пассажирских поездов, сообщает Zakon.kz.
АО «Пассажирские перевозки» просят пассажиров проявлять терпение и понимание к задержкам поездов по независящим от них обстоятельствам.
Под особым контролем находятся система отопления и поддерживается надлежащий температурный режим в пассажирских вагонах.
Фото: GoodFon
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