Скорость поездов в РК снижена из-за морозов

Все структурные подразделения АО «Пассажирские перевозки» переведены на особый режим работы.

В связи с аномальными морозами и в целях обеспечения безопасности пассажиров было принято решение об ограничении скорости пассажирских поездов, сообщает Zakon.kz.

АО «Пассажирские перевозки» просят пассажиров проявлять терпение и понимание к задержкам поездов по независящим от них обстоятельствам.

Под особым контролем находятся система отопления и поддерживается надлежащий температурный режим в пассажирских вагонах.

Фото: GoodFon