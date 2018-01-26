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Скорость поездов в РК снижена из-за морозов

26 января 2018, 10:13

Все структурные подразделения АО «Пассажирские перевозки» переведены на особый режим работы.

В связи с аномальными морозами и в целях обеспечения безопасности пассажиров было принято решение об ограничении скорости пассажирских поездов, сообщает Zakon.kz.

АО «Пассажирские перевозки» просят пассажиров проявлять терпение и понимание к задержкам поездов по независящим от них обстоятельствам.

Под особым контролем находятся система отопления и поддерживается надлежащий температурный режим в пассажирских вагонах.

Фото: GoodFon


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