Высшие учебные заведения Республики Казахстан на начало 2017/2018 учебного года

На начало 2017/2018 учебного года в Республике Казахстан действует 127 высших учебных заведений (далее - ВУЗ) с учетом филиалов. Государственными по форме собственности являются 47 ВУЗов, частными - 75 ВУЗов и с иностранной формой собственностью - 5 ВУЗов.

Общая численность студентов составляет 496209 человек, из них девушки - 269649 человек или 54,3%. Численность студентов в текущем учебном году, по сравнению с прошлым учебным годом, увеличилось на 4%.

Принято в текущем учебном году - 138378 человек, выбыло студентов до окончания срока обучения по различным причинам в течение предыдущего учебного года - 50062 человека, выпуск составил - 127084 человека.

Из общей численности студентов 76,2% обучаются по дневной форме обучения, 17% - заочной и 6,8% - вечерней. За счет государственных образовательных грантов получают образование 143440 человек, что составляет 28,9% от общей численности студентов, на платной основе - 352769 человек или 71,1%.

Доля студентов обучающихся на государственном языке составляет 64,3%, на русском - 31,9% и на английском языке - 3,8%.

Выпуск квалифицированных специалистов составил - 127084 человека, что на 7,9% меньше по сравнению с 2016/2017 учебным годом (138004 человека).

Численность штатного профессорско-преподавательского состава составляет 38212 человек, в том числе по совместительству работает 4892 преподавателей. Ученую степень доктора наук имеют 8,5% сотрудников из общего профессорско-преподавательского состава, кандидата наук - 34,7%, звание профессора - 6,1% и доцента - 15,7%. Число преподавателей, имеющих академическую степень магистра, составляет 12098 человек или 31,7%, доктора философии (PhD) и доктора по профилю - 2062 человек или 5,4%.