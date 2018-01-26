Южнокорейские врачи откроют диагностический центр в Павлодаре

Иностранная делегация побывала в Павлодаре с двухдневной рабочей поездкой и посетила несколько медицинских учреждений.

Предложение о сотрудничестве в сфере медицины директор больницы при университете Донг-А из города Пусан Хо Дже Так озвучил во время встречи с акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым. Он отметил, что южнокорейская сторона готова предоставить медицинское оборудование и обучить павлодарских медработников, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Иностранная делегация побывала в Павлодаре с двухдневной рабочей поездкой и посетила несколько медицинских учреждений. Свой взгляд южнокорейские специалисты остановили на здании бывшей Павлодарской районной поликлиники. Планируется, что необходимые под новый диагностический центр помещения будут переданы в доверительное управление без права выкупа.







- Мы надеемся, что после презентации диагностического центра в Павлодар на диагностику будут приезжать не только из городов Казахстана, но и жители ближнего зарубежья, - заявил Хо Дже Так. – Мы уверены, что болезнь лучше предотвратить на ранней стадии, чем лечить ее. Это будет главным правилом нового диагностического центра.

Что касается оборудования, стоимость которого составляет более 90 миллионов тенге, то все расходы по его приобретению южнокорейская сторона полностью взяла на себя. Единственное, о чем гости попросили областные власти, - это поддержка в транспортировке и растаможке медицинского оснащения.







- Это современное рентген-оборудование, система ультразвуковой диагностики, оборудование для измерения мозгового кровотока, оборудование для сердечно-легочной реанимации, мониторы для пациента и другое оснащение, - отметил иностранный гость. – Вся эта техника уже упакована и может быть доставлена в Казахстан в любой момент. Безусловно, немаловажно подготовить кадры для работы в центре, поэтому в ближайшее время мы хотели бы пригласить павлодарских врачей и средний медперсонал к нам на стажировку.

Глава региона поручил оказать инициаторам проекта максимальную поддержку и предложил им дальнейшее сотрудничество в рамках государственно-частного партнерства, отметив, что таким образом павлодарцы смогут получать еще более качественные медицинские услуги без выезда за пределы области.







- Глава государства ставит перед нами задачу привлекать инвестиции в регионы, в том числе и в сфере медицины, - подчеркнул Булат Бакауов. – Я знаю, насколько цифровизирована медицина в Южной Корее, - о состоянии своего здоровья можно узнать посредством планшета. Думаю, что в этой части вы тоже привнесете что-то новое в нашу медицину.

Адиль Аскеров



