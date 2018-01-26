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Сколько казахстанцев оштрафовано за коррупционные правонарушения

26 января 2018, 10:30

В уголовном судопроизводстве сохраняется тренд гуманизации практики.

Более 400 лиц оштрафованы в РК за совершение коррупционных правонарушении. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абай Рахметулин, передает корреспондент Zakon.kz.

Также он пояснил, почему наказания в виде выплаты штрафа стали назначаться реже.

"Применение штрафа в 2017 году немного снижено - это объясняется рядом причин. В основном это неплатежеспособность лиц в связи с большими их размерами. Как показывает анализ, за совершение коррупционных правонарушений всего к штрафу осуждено 441 лицо, назначено по приговору штрафов более двух миллиардов тенге", - рассказал он на расширенном совещании судей Верховного суда.

По его словам, по вступившим в законную силу приговорам в целом в отношении 63 лиц по коррупционным делам в виду неуплаты штраф был заменен на другой вид наказания. - Абай Рахметулин

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: dknews.kz.


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