Посещение участника специальной экономической зоны «Астана - новый город» ТОО «Ипек Кагыт Централ Азия»

Сотрудники Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астана совместно с представителями РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», РГП «Казахстанский институт метрологии» и ТОО «Национальный центр аккредитации» посетили предприятие - участник специальной экономической зоны, «Астана - новый город» ТОО «Ипек Кагыт Централ Азия», с целью разъяснения законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования, об обеспечении единства измерений, аккредитации в области оценки соответствия, а также обсуждения проблемных вопросов и оказания содействия в их решении.

ТОО «Ипек Кагыт Централ Азия» производит бумажную продукцию санитарно-гигиенического назначения (туалетная бумага, салфетки, полотенца) под брендами Selpak, Solo, Silen, Servis, и Marathon. Фабрика ТОО «Ипек Кагыт Централ Азия» оснащена самым современным оборудованием, что создает благоприятные условия для производства изделий высокого качества, отвечающих потребностям клиентов не только в стране, но и в других регионах.

Во время встречи сотрудники предприятия ознакомили присутствующих с результатами работ, а также дальнейшими планами предприятия.

Проводимая встреча была направлена на ускорение развития отраслей экономики, создания высокопроизводительных и конкурентоспособных производств, а также современных технологий.

В ходе встречи, представителями ТОО «Ипек Кагыт Централ Азия» были заданы вопросы: какие средства измерений подлежат поверке, а какие калибровке, является ли калибровка средств измерений обязательной.

На данные вопросы были даны ответы следующего содержания:

- поверке подвергаются средства измерений, применяемые в сфере осуществления государственного метрологического контроля;

- калибровке подвергаются средства измерений, не предназначенные для применения при измерениях в сфере государственного метрологического контроля;

- калибровка средств измерений является добровольной.

По итогам данной встречи, представители рабочей группы обсудили Приказ ТОО «Национальный центр аккредитации», предусматривающий упрощенный порядок выдачи сертификата соответствия в отношении экспортируемой продукции, с целью сокращения временных и финансовых затрат, кроме того были даны рекомендации по каталогизации продукции и по разработке национальных стандартов на основе стандартов организаций.

Мукыжанов Г.Г.