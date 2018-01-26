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Мужчина скончался в ДТП в Астане

26 января 2018, 10:37

Семилетний ребенок госпитализирован.

В Астане на ул.Сарайшык произошло ДТП, в результате которого погиб молодой человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Водитель автомашины ВАЗ-21140, следуя по улице Сарайшык на мосту М-1, в условиях гололеда, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки Toyota Camry.

В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 скончался на месте происшествия, 31-летняя водитель автомашины Тойота и несовершеннолетний пассажир, 2011 г.р., с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту проводится досудебное производство по статье 345 УК РК.

Фото: ICTV


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