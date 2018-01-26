В Женеву едет 530-сильное купе Audi RS5-R by ABT Sportsline

Новый проект немецких специалистов получил название – ABT RS5-R. Официально объявлено, что тираж модели составит не более 50 экземпляров. Пожалуй, что «изюминкой» модернизированного автомобиля является 2,9-литровый агрегат V6, который после всех доработок способен выдавать 530 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента.

Согласно заявленным данным, 530-сильное купе Audi RS5-R by ABT способно «выстреливать» с нуля до первой сотни за 3,6 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем стоковый автомобиль. Какова максимальная скорость машины, не уточняется.

Кроме этого, по традиции, модернизированный автомобиль получил доработанную подвеску со спортивным стабилизатором и регулируемые по высоте пружины. Представители компании отметили, что подвеска купе Audi RS5-R разрабатывалась с сотрудничестве со специалистами KW.

Не менее интересен и внешний вид автомобиля, благодаря уникальному зеленому оттенку, модифицированной решетке радиатора, переднему фартуку, боковым юбкам, вентиляционным отверстиям, спойлеру и заднему диффузору. Завершают картину массивные 21-дюймовые колёсные диски ABT SPORT GR с шинами 275/25 ZR21.

Фотографий интерьера 530-сильного купе Audi RS5-R by ABT пока нет. Хотя в компании рассказали, что в оформление интерьера можно обнаружить кресла с комбинированной кожаной отделкой и логотипами RS5-R, множество вставок из углеродного волокна и индивидуальные таблички, на которых будет указан порядковый номер автомобиля.

Via livecars