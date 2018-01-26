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Когда вы имеете право отказаться от дачи показаний

26 января 2018, 10:53

Какие «хитрости» используют сотрудники правоохранительных органов

Смотрите прямой эфир вебинара «Правило Миранды: когда вы имеете право отказаться от дачи показаний».

Вы узнаете какие «хитрости» используют сотрудники правоохранительных органов, вызывая гражданина на допрос, в каком случае можно отказаться от дачи показаний, какие права есть у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего.

Об этом поговорим на вебинаре с известным казахстанским адвокатом Сериком Айтбаевым. Серик Айтбаев - адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, юрист с 20-летним стажем работы, выиграл более 95% судебных процессов, входит в Топ-5 рейтинга Правовой биржи Казахстана, автор ряда статей и ведущий вебинаров ПРАВМЕДИА.

Смотрите и Вы получите конкретные практические советы адвоката.

Фото: dailynews.kz.


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