Военные моряки отрабатывают курсовые задачи по подготовке кораблей к бою и походу

На сегодняшний день в системе слаживания корабельных подразделений проведены более 180 боевых корабельных.

В Военно-морских Силах в составе боевых частей кораблей продолжается слаживание личного состава в рамках отработки курсовой задачи по организации корабля и приготовление его к бою и походу.

В период отработки курсовой задачи военные моряки проводят мероприятия по готовности корабля к выполнению задач в соответствии со своим предназначением, по разработке документов, регламентирующих содержание корабля, эксплуатацию оружия и технических средств, а также организацию корабельной, специальной дежурной и вахтенной служб.

На сегодняшний день в системе слаживания корабельных подразделений проведены более 180 боевых корабельных, общих, частных и одиночных учений, по итогам которых лучшим стал экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау».

«Это заслуга всего экипажа, но особо хотелось отметить командира по боевой части связи ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау» старшего лейтенанта Казбека Таукелова и командира электромеханической боевой части старшего лейтенанта Фарухжана Розметова», - отметил командир ракетно-артиллерийского корабля «Мангыстау» капитан-лейтенант Руслан Яхьяров.