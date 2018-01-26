Канадские ученые создали синтетический вирус оспы‍

Несмотря на то, что множество существующих вирусов еще не побеждено окончательно, есть все-же и те, с которыми человечеству удалось справиться. Одним из таких является вирус оспы, но группа исследователей из Альбертского университета недавно воссоздала опасный вирус. Как сообщает издание Sciencealert, это поможет в ходе дальнейших изысканий и борьбы с другими серьезными возбудителями. Однако не все научное сообщество разделяет подобную точку зрения, и некоторые видят в этом огромную биологическую угрозу, сообщает hi-news.ru.

Стоит напомнить, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) объявила о победе над оспой в 1979 году путем глобальной вакцинации населения. В те же годы было решено уничтожить все имеющиеся в распоряжении лабораторий образцы вируса. Однако, согласно публикации, двое канадских биологов Дэвид Эванс и Райан Нойс в лабораторных условиях создали образцы вируса оспы путем манипуляций с вирусной РНК и с использованием химически синтезированной ДНК. Ученые тут же предупредили, что речь идет о лошадиной оспе, однако дальнейшие исследования показали, что при определенных условиях вирус может быть опасен и для человека.

Многие ученые считают, что воссоздание опасного вируса может привести к появлению нового биологического оружия и даже возникновению пандемии. Но, как заявляют авторы работы, их изыскания показывают, что методы редактирования и применения синтетической ДНК могут использоваться в фармацевтической промышленности с целью создания препаратов нового типа, в частности в так называемых вирусах-убийцах, которые будут способны уничтожать патогенные клетки и бактерии, не затрагивая при этом здоровые ткани.