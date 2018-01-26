При Конституционном совете РК учрежден консультативно-совещательный орган

На заседании Конституционного совета РК принято решение об учреждении при нем Научно-консультативного совета, сообщает Zakon.kz.

Данный консультативно-совещательный орган создан в целях оказания научного содействия Конституционному совету РК в осуществлении возложенных на него полномочий.

Как отметил председатель КС РК Кайрат Мами, динамичные темпы развития правовых систем современных государств, углубляющиеся процессы глобализации ставят перед органами конституционной юстиции новые задачи, решение которых требует научно-методологического обеспечения.

В задачи НКС входят подготовка научно обоснованных предложений и рекомендаций по обеспечению верховенства Конституции на территории республики, разработке современных проблем конституционализма, по повышению эффективности механизмов защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, прогнозирование правовых последствий решений Конституционного совета и анализ состояния их исполнения.

В состав НКС рекомендованы известные ученые-правоведы страны в области конституционного, гражданского, уголовного, международного права и других отраслей юриспруденции. Члены НКС осуществляют свою работу на общественных началах. Решения НКС носят рекомендательный характер.

Для координации деятельности НКС Конституционный совет из своего состава определил его секретаря - члена Конституционного совета В. Малиновского.