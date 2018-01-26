 
Новости за сегодня

Запрещенные материалы и сайты выявлены религиоведческой экспертизой в Казахстане

 

Всего была проведена религиоведческая экспертиза на 4 332 материала, информирует Zakon.kz.

По стране действует 257 специальных мест для торговли религиозными материалами и предметами.

Ввоз на территорию Республики Казахстан информационных материалов религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования, осуществляется только зарегистрированными религиозными объединениями после получения положительного заключения экспертизы.

Противодействие пропаганде идей религиозного радикализма и экстремизма осуществляется посредством мониторинга интернет-ресурсов. Так, в 2017 году Министерством по делам религий и гражданского общества проанализировано содержание 10 174 интернет-ресурсов, из числа которых выявлено 3 555 объектов, содержащих материалы противоправного характера.

Отрицательные экспертные заключения по ним направляются в Министерство информации и коммуникаций РК для принятия соответствующих процессуальных решений.

 

26 января 2018, 11:03
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код