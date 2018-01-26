«Астана Опера» проведет концерт в честь юбилея Евгения Нестеренко

Произведения из репертуара знаменитого баса и другие шедевры мирового музыкального искусства прозвучат в Камерном зале театра 31 января, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на пресс-службу Государственного театра оперы и балета "Астана Опера".

Евгений Нестеренко – Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и премии «Грэмми» (США), Каммерзенгер Австрии, профессор, академик, обладатель большого количества самых престижных международных наград, почетных призов, орденов, медалей.

Солист Малого оперного театра, Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (Мариинский театр), Государственного академического Большого театра. Легендарный певец исполнил более 50 ведущих партий на лучших мировых сценах, в том числе Ла Скала (Милан, Италия), Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США), Королевский оперный театр Ковент-Гарден (Лондон, Великобритания), театр Колон (Буэнос-Айрес, Аргентина), а также в крупнейших залах Вены (Австрия), Мюнхена (Германия), Сан-Франциско (США) и др.

Среди множества ярких образов, созданных Е. Нестеренко, первое место занимает партия Бориса Годунова в одноименной опере М. Мусоргского. В этот вечер, помимо арии Бориса, вниманию слушателей также предложат и другие произведения из репертуара прославленного певца, например, арию Гремина из оперы «Евгений Онегин», арию Кочубея из оперы «Мазепа» П. Чайковского и др.

В программу также войдут отрывки из любимых опер маэстро, в том числе ария Родриго из оперы «Дон Карлос» Дж. Верди, ария Елецкого из оперы «Пиковая дама», ария Онегина из оперы «Евгений Онегин», ария Роберта из оперы «Иоланта», ария Кочубея из оперы «Мазепа» П. Чайковского, гадание Марфы из оперы «Хованщина» М. Мусоргского, сцена и дуэт Любаши и Грязного из оперы «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова и т.д. Прозвучат дорогие сердцу именитого артиста песни и романсы, такие как «Посвящение» Р. Шумана, романсы П. Чайковского, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, Г. Свиридова и др.

Перед зрителями выступят Заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ниязова, Дина Хамзина, Народный артист Армении Барсег Туманян, а также приглашенный баритон Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова, Ляиля Сеитова, Долорес Умбеталиева.

- Евгений Евгеньевич Нестеренко – один из величайших деятелей оперного искусства современности, личность мирового масштаба. Это человек, у которого можно многому научиться, от его редчайшего вокального таланта, артистичности, музыкальности, стремления к совершенству и работоспособности захватывает дух. При безграничной доброте к молодым коллегам и ученикам, к себе он всегда относится с большой требовательностью. Этим концертом мы отдаем дань уважения одному из крупнейших басов XX столетия, исключительному педагогу, раскрывшему таланты десятков известных в мире певцов. Хотим пожелать маэстро доброго здоровья, успехов в творческой деятельности и всего самого наилучшего, - отметили артисты.

Фото: Астана Опера