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Наркотики в алматинской школе искали служебные собаки

26 января 2018, 11:29

Алматинские кинологи провели среди школьников профилактические занятия.

В общеобразовательной подшефной школе № 84 Турксибского района Алматы кинологи провели показательные занятия по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании с применением служебно-розыскных собак, сообщает Zakon.kz.

Занятия были проведены кинологическим отделом отряда Военной полиции Алматинского регионального гарнизона для 120 учащихся 8-10 классов. Рассказывая им о пагубном влиянии сигарет, спиртных напитков и наркотиков, офицеры показали видеоролик о последствиях их применения.

Затем показали, как служебные собаки могут помочь в поисках наркотических веществ. Как известно, служебные собаки отличаются острым зрением, тонким слухом, отличным обонянием и играют большую роль в охране любого объекта, а также в поисках наркотиков. В этом учащиеся имели возможность убедиться воочию.

Специалисты младший сержант Марат Муканаев и ефрейтор Нурахмед Имангалиев дали команду собакам по кличке Сали и Зара найти спрятанные учениками в актовом зале реквизиты, и они быстро нашли. Дети с интересом наблюдали, как, найдя наркотики, служебно-розыскная собака тут же замирает на месте, что говорит о том, что вещество найдено, и в качестве поощрения затем получает любимую игрушку.

Школа № 84 - подшефная школа отряда военной полиции, здесь функционируют два военно-патриотических клуба - «Юный кинолог» и «Жас тартiп сақсашы».

Напомним, кинологи и собаки военной полиции Казахстана не раз занимали призовые места в различных конкурсах и соревнованиях и считаются одними из лучших.

Торгын Нурсеитова


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