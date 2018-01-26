Основными целями применения технических средств аудио видеозаписи судебного заседания
Применение данных видов фиксации судебных процессов регламентировано нормами гражданского процессуального, уголовно-процессуального и административного законодательства.
Аудиовидеозаписи судебных заседаний используются только в целях судопроизводства для точного фиксирования хода судебного разбирательства, а также в целях установления фактических данных в гражданском, уголовном и административном судопроизводстве.
Законодательством установлен ряд ограничений в части использования кино и фотосъемки, видеозаписи, прямой радио и телетрансляции хода судебного разбирательства.
С учетом указанных законодательных ограничений в судах установлен запрет на использование в залах судебных заседаний средств кино и фотосъемки, видеозаписи, прямой радио и телетрансляции, факты использования средств мобильной связи (услуг сотового телефона, планшета и др.).
Вместе с тем любой участник судебного процесса до начала судебного разбирательства вправе обратиться к судье, председательствующему по делу, с ходатайством об использовании в зале судебного заседания средств фото и видеосъемки с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Эти действа не должны мешать нормальному ходу судебного заседания и могут быть ограничены судом во времени.
Основными целями применения технических средств аудио-видеозаписи судебного заседания являются повышение уровня открытости и доступности правосудия.
Естай Қанат Зарықұлы,
судья военного суда Алматинского гарнизона
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.