Основными целями применения технических средств аудио видеозаписи судебного заседания

Применение данных видов фиксации судебных процессов регламентировано нормами гражданского процессуального, уголовно-процессуального и административного законодательства.

Аудиовидеозаписи судебных заседаний используются только в целях судопроизводства для точного фиксирования хода судебного разбирательства, а также в целях установления фактических данных в гражданском, уголовном и административном судопроизводстве.

Законодательством установлен ряд ограничений в части использования кино и фотосъемки, видеозаписи, прямой радио и телетрансляции хода судебного разбирательства.

С учетом указанных законодательных ограничений в судах установлен запрет на использование в залах судебных заседаний средств кино и фотосъемки, видеозаписи, прямой радио и телетрансляции, факты использования средств мобильной связи (услуг сотового телефона, планшета и др.).

Вместе с тем любой участник судебного процесса до начала судебного разбирательства вправе обратиться к судье, председательствующему по делу, с ходатайством об использовании в зале судебного заседания средств фото и видеосъемки с учетом мнения лиц, участвующих в деле. Эти действа не должны мешать нормальному ходу судебного заседания и могут быть ограничены судом во времени.

Основными целями применения технических средств аудио-видеозаписи судебного заседания являются повышение уровня открытости и доступности правосудия.

Естай Қанат Зарықұлы,

судья военного суда Алматинского гарнизона