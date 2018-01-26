Некоторые вопросы о взыскании алиментов

В соответствии со статьей 164 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (далее - Кодекс) лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на алименты, если алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов. Алименты присуждаются с момента обращения в суд. Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом будет установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Из буквального толкования норм закона следует, что до обращения в суд истцом должны были быть приняты меры к получению средств на содержание ребенка, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

При обращении с иском в суд необходимо представить соответствующие доказательства, свидетельствующих о том, что истцом предпринимались какие либо меры для взыскания с ответчика алиментов и ответчик уклонялся от их уплаты.

Согласно пункту 2 статьи 176 Кодекса выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия или возраста, указанного в соглашении об уплате алиментов; при усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались алименты; при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - получателя алиментов в новый брак (супружество); со смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.

Из данной нормы следует, что прекращение обязанности по уплате алиментов наступает в оговоренных случаях, являющихся исчерпывающими.

В случаях, предусмотренных брачно-семейным законодательством, выплаченные суммы алиментов могут быть истребованы обратно. Случаи эти предусмотрены в пункте 2 статьи 172 Кодекса.

В соответствии со статьей 117 Гражданского процессуального кодекса Репсублики Казахсатн (далее - ГПК) издержки, связанные с производством по делу, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов в доход государства.

В силу пункта 5 статьи 104 ГПК цена иска в исках о взыскании алиментов определяется совокупностью платежей за один год.

Согласно нормам статьи 243 ГПК немедленному исполнению подлежат решения о присуждении алиментов.

Во исполнение указанной нормы судами решения об удовлетворении иска обращаются к немедленному исполнению.

Судья

Бостандыкского районного суда г. Алматы

Э.Оспанова