В Усть-Каменогорске из-за аварии остановилось трамвайное движение
Трамвайное сообщение в городе полностью прервано.
Ремонтным службам в Усть-Каменогорске не удается восстановить движение трамваев - лопнул провод на растяжке трамвайного электроснабжения в районе Дворца спорта по улице Михаэлиса, и упала вся паутина проводов, которая на нем держалась, передает МИА «Казинформ».
В трамвайном парке сообщили, что ремонтным работам мешает сильный мороз - сегодня в Усть-Каменогорске утром было минус 38 градусов.
Фото: Vласть
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