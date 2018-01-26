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В Усть-Каменогорске из-за аварии остановилось трамвайное движение

26 января 2018, 11:25

Трамвайное сообщение в городе полностью прервано.

Ремонтным службам в Усть-Каменогорске не удается восстановить движение трамваев - лопнул провод на растяжке трамвайного электроснабжения в районе Дворца спорта по улице Михаэлиса, и упала вся паутина проводов, которая на нем держалась, передает МИА «Казинформ».

В трамвайном парке сообщили, что ремонтным работам мешает сильный мороз - сегодня в Усть-Каменогорске утром было минус 38 градусов.

Фото: Vласть


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