В Усть-Каменогорске из-за аварии остановилось трамвайное движение

Ремонтным службам в Усть-Каменогорске не удается восстановить движение трамваев - лопнул провод на растяжке трамвайного электроснабжения в районе Дворца спорта по улице Михаэлиса, и упала вся паутина проводов, которая на нем держалась, передает МИА «Казинформ».

В трамвайном парке сообщили, что ремонтным работам мешает сильный мороз - сегодня в Усть-Каменогорске утром было минус 38 градусов.

Фото: Vласть