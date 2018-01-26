Заключение сторонами мирового соглашения

Глава 17 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - «ГПК РК») посвящена примирительным процедурам, одной из которых является заключение сторонами мирового соглашения.

Основные требования, предусмотренные нормами ГПК РК для заключения мирового соглашения, следующие (ст.ст.175-176 ГПК РК):

· заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий, прямо предусмотренных в доверенности;

· допускается заключение на любой стадии судебного разбирательства до удаления суда в совещательную комнату в судах первой, апелляционной, кассационной инстанций, а также при исполнении судебного акта;

· не может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону;

· утверждается судом;

· должно содержать согласованные сторонами условия с указанием срока и порядка его исполнения;

· заключение мирового соглашения под отлагательным условием не допускается;

· могут содержаться условия об отсрочке или рассрочке исполнения обязательств ответчиком с указанием сроков отсрочки или рассрочки, уступке права требования, полном или частичном прощении либо признании долга, распределении судебных расходов, условиях принудительного исполнения мирового соглашения и иные условия, не противоречащие закону;

· если в мировом соглашении отсутствует условие о распределении судебных расходов, они считаются взаимно погашенными.

Бывают случаи, когда стороны боятся заключать мировое соглашения из-за недоверия в добровольном исполнении его условий другой стороной. Для этого случая в ч.2 ст.178 ГПК РК предусмотрено, что мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.

Таким образом, лицо, заключившее мировое соглашение может не опасаться, что в будущем в случае неисполнения другим лицом условий мирового соглашения добровольно, он не сможет принудительно его исполнить.

Другим немаловажным преимуществом заключения мирового соглашения является возврат уплаченной государственной пошлины в полном объеме.

Ч.3 ст.278 ГПК РК предусмотрено, что при прекращении производства по делу в случае заключения сторонами мирового соглашения, суд должен указать в определении о возврате уплаченной государственной пошлины.

После вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения, сторона, уплатившая государственную пошлину, может обратиться в территориальный налоговый орган по месту уплаты государственной пошлины с заявлением о ее возврате. При этом заявитель прикладывает к налоговому заявлению определение об утверждении мирового соглашения с отметкой суда о вступлении в законную силу и квитанцию об уплате государственной пошлины.

Судья

Бостандыкского районного суда

Гульмира Джуламанова