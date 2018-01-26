Справки для казахстанцев могут получать третьи лица

С начала 2018 года на портале eGov.kz доступен сервис по получению электронных справок третьими лицами. Данная услуга предоставляется бесплатно, передает Zakon.kz.

Граждане будут давать разрешение на каждое получение справки третьим лицом посредством sms-сообщения. Если пользователь зарегистрирован на портале и в базе мобильных граждан, то ему будет отправлено сообщение в личный кабинет для согласования (отказа) запроса, а также 2 sms-сообщения на государственном и русском языках с запросом подтверждения/отказа получения электронной справки на него третьим лицом. И только в случае подтверждения запроса (согласия) путем ответа на сообщение, третьему лицу поступает электронная справка на пользователя в его личный кабинет.

Стоит отметить, что в роли третьего лица может выступить как физическое, так и юридическое лицо, а в роли пользователя может выступить только физическое лицо.

Данный сервис запущен в пилотном режиме в рамках реализации проекта «Услуги без справок», и в настоящий момент действует для получения третьими лицами таких электронных справок, как: адресная справка с места жительства, справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества, справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество. Также в феврале т.г. список сервиса пополнит справка о наличии либо отсутствии судимости.

На сегодняшний день третьими лицами получены 145 адресных справок, 22 справок об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица и 16 справки о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Напомним, что для регистрации в базе мобильных граждан пользователю необходимо в «личном кабинете» на портале электронного правительства, в графе «телефон» указать номер телефона, тем самым зарегистрировав себя в базе мобильных граждан mGov на Портале или привязять номер телефона к ИИН, обратившись в ЦОН.