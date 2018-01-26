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Рост числа уголовных дел отметили в Верховном Суде РК

26 января 2018, 11:28

Рост идет по всем категориям преступлений, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям.

В Казахстане наблюдается рост количества поступающих в суды уголовных дел. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Абай Рахметулин, передает корреспондент Zakon.kz.

"Количество поступающих в суды уголовных дел продолжает нарастать. Так, по сравнению с 2016 г. в 2017 г. их количество возросло на 15,3%. Рост идет по всем категориям преступлений, в том числе по тяжким - на 3%, особо тяжким преступлениям - на 13,6%. Всего осуждено 33,788 лица и оправдано 865 лиц", - проинформировал Рахметулин на расширенном заседании Верховного Суда РК.

Кроме того, по его словам, постепенно меняется динамика дел с участием присяжных заседателей.

"В сравнении с 2016 г. число находившихся в их производстве дел возросло в 1,5 раза. Реальная картина в судах находит отражение в других основных показателей судов. Так, количество оконченных дел увеличилось на 12,7%, рассмотренных с вынесением приговора на 4,6% и прекращенных дел на 25,2%", - привел данные Абай Рахметулин.

Также он отметил положительное увеличение количества уголовных дел, рассмотренных с участием медиаторов.

"Их количество увеличилось в 1,7 раз. Из всех оконченных судами дел 24,419 лиц не понесли наказания, были освобождены от ответственности с их оправданием и прекращением уголовных дел", - отметил он.

Татьяна Ковалева, Астана.

Фото: ustinka.kz.


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