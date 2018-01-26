Требования к безопасности питьевой воды для населения

Питьева́я вода́ — это вода, которая предназначена для ежедневного неограниченного и безопасного потребления человеком и другими живыми существами. Главным отличием от столовых и минеральных вод является пониженное содержание солей (сухого остатка).

Вода, которая не вредит здоровью человека и отвечает требованиям действующих стандартов качества называется питьевой водой. В случае необходимости, чтобы вода соответствовала санитарно-эпидемиологическим нормам, её очищают или, официально говоря, «подготавливают» с помощью установок водоподготовки.

Основным источником питьевой воды является природная вода, которую очищают и обеззараживают муниципальные службы, осуществив все этапы водоподготовки и водоочистки, необходимые для получения сначала технической, а после водопроводной воды.

Вода делится на артезианскую, питьевую, минеральную, очищенную, газированную, ключевую и воду из скважины.

С 13 мая 2008 года вступил в силу Технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности питьевой воды для населения».

Технический регламент «Требования к безопасности питьевой воды для населения» (далее - Технический регламент) устанавливает требования к безопасности питьевой воды, предназначенной для населения, в том числе для использования в процессах переработки

продовольственного сырья и производства пищевых продуктов в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения.

Водопользователи, занимающиеся питьевым водоснабжением населения и водоподготовкой, определяют каждый этап работ для обеспечения безопасности питьевой воды:

1) осуществляют анализ потенциальных рисков, связанных с безопасностью питьевой воды на объектах по их производству, хранению и в местах подачи воды;

2) проводят идентификацию контрольных точек, в которых могут возникнуть риски, связанные с безопасностью питьевой воды;

3) определяют эффективность процедур проверок и регулирования в контрольных точках;

4) периодически рассматривают результаты анализов рисков, связанных с безопасностью питьевой воды, контрольных точек и процедур проверок и регулирования, а также при изменениях процессов производства питьевой воды;

5) принимают решения по идентификации контрольных точек.

При оценке риска безопасности питьевой воды должны быть использованы имеющиеся научные данные, соответствующие методы обработки и производства (изготовления), методы инспектирования, выборочного контроля, лабораторных исследований, а также учтены распространенность заболеваний и наличие зон свободных от заболеваний.

Оценка риска безопасности питьевой воды осуществляется водопользователями путем:

1) выявления характеристик питьевой воды, которые могут вызвать вредное воздействие на организм человека;

2) проведения анализа воздействия каждого из выявленных потенциальных опасностей на организм человека;

3) определения адекватных мер ограничения выявленных рисков.

Источники водоснабжения и водопроводные сооружения, подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды из поверхностных и подземных источников должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с требованиями водного законодательства Республики Казахстан.

Требования к выбору площадки для станций водоподготовки, насосных станций и подкачки необработанной воды, площадки для сооружений забора подземной и поверхностной воды, сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, резервуаров и водонапорных башен, примыкание к ограждению строений устанавливаются законодательством Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Контроль за соответствием питьевой воды требованиям безопасности осуществляется производственными лабораториями водопользователей, либо другими лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) питьевой воды.

Питьевая вода не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Подтверждением безопасности питьевой воды является наличие санитарно-эпидемиологического заключения, выдаваемого органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в порядке, утвержденном уполномоченным органом в области здравоохранения.

Питьевая вода по желанию водопользователя может быть направлена на добровольную сертификацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

Более детально ознакомится с техническим регламентом, можно на сайте Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК https://www.memst.kz/. При наличии вопросов к техническому регламенту, можно направить соответствующее письмо в Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК или по территориальности в Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии.

Наш адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 11. Тел: 75-05-44. Е-mail: gosnadzor_astana@mail.ru.

Амантайқызы Айнұр - государственный инспектор города Астаны по государственному контролю Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане.