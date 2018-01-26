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В Сингапуре запустили электрический автобус

26 января 2018, 11:39

Автобус заряжается всего 20 секунд.

В университете Сингапура запустили тестовый электробус Flash Shuttle, аккумулятор которого заряжается 20 секунд, сообщает gagadget.com.

Flash Shuttle работает на модных ныне суперконденсаторах, которые быстро заряжаются, но имеют небольшую емкость в сравнении с обычными батареями. В случае Flash Shuttle это всего 2 км хода. Проблема? Да. Но решили ее изящно — каждая остановка оборудована простым зарядным устройством, которое подпитывает батарею аккумулятора. 20 секунд пока пассажиры зайдут и выйдут. 20 секунд, чтобы зарядиться и ехать дальше. И запасной аккумулятор на всякий случай.

Испытания продлятся 2 года, после чего автобус могут выпустить на городские улицы Сингапура. Французские разработчики электробуса уверены, что Flash Shuttle не только выгоден экономически, но и эффективнее другого общественного транспорта в обслуживании.

Почему это интересно?
Потому что скорость зарядки наравне с емкостью батареи — это куда более важная проблема сегодняшних электрокаров, нежели автопилот. И решений у нее десятки. Tesla, например, начала с улучшения самих зарядок, а не батарей. Toshiba работает над принципиально новым аккумулятором с анодами из ниобиевого оксида титана. А в BMW просто обещают, что их электрокар iNext по всем параметрам затмит Tesla и сможет ехать с одного заряда до 700 км. Правда, о технологиях они не распространяются.


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