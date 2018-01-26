Водитель микроавтобуса с пассажирами пытался скрыться от полицейских

Как сообщили в пресс-службе ДВД Павлодарской области, водитель автобуса, не подчинившись законным требованиям полицейских, в лютый мороз подверг опасности своих пассажиров, передает Zakon.kz.

В эти морозные зимние дни движение по всем направлениям автодорог области закрыто и, в первую очередь, для пассажирских и дизельных транспортных средств. На всех выездах из населенных пунктов выставлены полицейские посты.

Только за прошедшую ночь сотрудниками отдела внутренних дел Железинского района на автодороге «Омск-Павлодар» остановлены четыре большегрузных дизельных транспортных средства и четыре автобуса с пассажирами. Всем было предложено проехать в пункты обогрева с. Железинка.

"Однако, водитель микроавтобуса, в салоне которого находились 12 пассажиров, проигнорировав законные требования сотрудников полиции, якобы разворачиваясь на парковку, объехав пост, самовольно продолжил движение в направлении Павлодара, и подверг людей опасности. Водитель не отреагировал на световые и звуковые сигналы автопатруля полиции, выехавшего вслед за ним", - сообщили в полиции.

После неоднократных требований полицейских, проехав более 10 километров, микроавтобус был остановлен и сопровожден в с. Теренколь Качирского района.

За невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства водитель привлечен в административной ответственности по ст. 613 КРКоАП.