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По итогам торгов в пятницу курс доллара составил 320,55 тенге

26 января 2018, 11:46

В обменниках доллар покупают/продают по 319,5-320,9 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 320,55 тенге за доллар (+0,72 тенге) при объеме торгов 56,8 млн USD (-59 100 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,5600 тенге за юань, объем торгов – 12 000 тыс. юаней.

В обменниках доллар покупают/продают по 319,5-320,9 тенге.

В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.


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