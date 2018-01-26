По итогам торгов в пятницу курс доллара составил 320,55 тенге
В обменниках доллар покупают/продают по 319,5-320,9 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 320,55 тенге за доллар (+0,72 тенге) при объеме торгов 56,8 млн USD (-59 100 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,5600 тенге за юань, объем торгов – 12 000 тыс. юаней.
В обменниках доллар покупают/продают по 319,5-320,9 тенге.
В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.
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