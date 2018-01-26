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В Таджикистане введут запрет на ввоз автомобилей до 2005 года выпуска

26 января 2018, 11:52

Данная инициатива исходит от правительства страны.

Власти Таджикистана намерены ввести запрет на ввоз в страну автомобильного транспорта, выпущенного до 2005 года, передает Ca-news.org.

«Ввоз в страну автотранспортных средств, выпущенных до 2005 года, будет запрещен», – заявил на встрече с журналистами 25 января в Душанбе начальник отдела госнадзора использования и защиты атмосферного воздуха Комитета по защите окружающей среды РТ Саидусмон Судуров.

По словам чиновника, данная инициатива исходит от правительства страны. «Министерством экономического развития и торговли создана рабочая группа, и соответствующий проект внесен на рассмотрение правительства», – отметил С.Судуров.

По его словам, согласно проекту, который также внесен на рассмотрение ответственных ведомств, будет запрещен ввоз в страну автомобилей, выпущенных ранее 2005 года, сообщает Dialog.tj.

«В случае, если проект будет одобрен правительством, то запрет на ввоз автомобилей, выпуска ранее 2005 года будет запрещен с 1 апреля текущего года», – уточнил чиновник.

С.Судуров заявил, что данная мера принимается из соображений экологической безопасности. «Старые автомобили загрязняют воздух, особенно это заметно в крупных городах и населенных пунктах», – отметил Судуров.

«Если выбросы предприятия осуществляются на определенной высоте, то автомобильные выбросы составляют от 50 до 150 сантиметров, то есть люди дышат ими себе во вред», – пояснил он.

Фото с сайта kolesa.kz


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