50 Сent заработал $8 миллионов, продавая альбом за биткоины

В 2015 году музыкант объявил себя банкротом, и лишь в конце прошлого года вспомнил о забытом кошельке.

Рэпер 50 Сent, который несколько лет назад объявил себя банкротом, неожиданно вернул себе статус миллионера. А все благодаря биткоинам, которые долгое время лежали забытые в кошельке музыканта, gagadget.com.

Как так вышло

Еще в 2014 году 50 Сent, выпуская альбом Animal Ambition, забавы ради начал принимать за пластинки криптовалюту. В результате собралось около 700 биткоинов, которые при том курсе стоили порядка $450 тысяч. Сущие пустяки для рэпера, поэтому 50 Сent даже не обналичил виртуальные «монеты», а благополучно о них забыл.

В 2015 году музыкант объявил себя банкротом, и лишь в конце прошлого года вспомнил о забытом кошельке, в котором, как на дрожжах, все это время росло его состояние.

Сколько заработал

А сумма набежала немалая — от $7 до $8,5 млн. Сколько точно — 50 Сent не признается и отшучивается в Instagram, что «просто забыл о них», но теперь «гордится собой». Еще бы: та самая забытая «мелочь» превратила вчерашнего банкрота в миллионера. На клип с моделями и золотыми подвесками точно хватит.

Кстати, 50 Сent — не единственный потенциальный биткоиновый миллионер. Свои альбомы за криптовалюту также продают Snoop Dogg (Bush) и Бьорк (Utopia).