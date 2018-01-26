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Какие законопроекты рассмотрят на пленарном заседании Мажилиса

26 января 2018, 11:56

В частности, в проект повестки включены поправки по вопросам деятельности некоммерческих организаций.

На заседании Бюро Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина определены вопросы предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

В частности, в проект повестки включены для рассмотрения в первом чтении законодательные поправки по вопросам деятельности некоммерческих организаций.

Законопроектом предусматривается внедрение новой практики взаимодействия госорганов, НПО и общества в ходе процесса разработки тематики соцпроектов, реализуемых на основе госсоцзаказа, их мониторинга и оценки результатов.

Палате предложен также ратификационный законопроект – Протокол о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС.


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