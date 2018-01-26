Какие законопроекты рассмотрят на пленарном заседании Мажилиса
В частности, в проект повестки включены поправки по вопросам деятельности некоммерческих организаций.
На заседании Бюро Мажилиса под председательством спикера Нурлана Нигматулина определены вопросы предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
В частности, в проект повестки включены для рассмотрения в первом чтении законодательные поправки по вопросам деятельности некоммерческих организаций.
Законопроектом предусматривается внедрение новой практики взаимодействия госорганов, НПО и общества в ходе процесса разработки тематики соцпроектов, реализуемых на основе госсоцзаказа, их мониторинга и оценки результатов.
Палате предложен также ратификационный законопроект – Протокол о применении отдельных положений Договора о присоединении Кыргызстана к Договору о ЕАЭС.
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