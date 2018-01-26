В Таиланде перенесли дату выборов

Национальная законодательная ассамблея (временный парламент) Таиланда приняла новый закон о выборах, в котором содержится статья о вступлении этого закона в силу только через 90 дней после его принятия, что означает перенос всеобщих выборов в стране с ноября 2018 года на февраль 2019-го, передает РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

Закон был принят 196 голосами депутатов "за" при 12 "против" и 14 воздержавшихся. Обсуждение текста закона в парламенте длилось в четверг весь день, голосование состоялось только поздно вечером, говорится в сообщении.

"90-дневный период необходим для ознакомления кандидатов в депутаты, членов избирательных комиссий и государственных чиновников, обеспечивающих выборы, с новыми правилами и регуляциями", — заявил во время обсуждения в парламенте в четверг депутат Виттхайя Пхиеупхонг, председательствовавший в парламентской подкомиссии, готовившей текст закона, сообщает телеканал.

Дата первых всеобщих выборов с момента государственного переворота 2014 года, когда к власти в Таиланде пришло военное правительство, была объявлена военными властями в "Дорожной карте возвращения к демократическому правлению", которая была опубликована через несколько месяцев после переворота. В документе говорилось, что после принятия новой конституции и пакета "органических законов" к ней, в том числе закона о выборах, будет назначена точная дата выборов, которые пройдут в конце 2018 года.

В течение 2017 года высшие руководители Национального совета мира и порядка (НСМП – военное правительство с законодательными полномочиями) и министры таиландского кабинета неоднократно подтверждали, часто под давлением США и Евросоюза, что выборы в стране пройдут не позднее ноября 2018 года. В частности, глава НСМП и премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча заявил о планируемом проведении выборов в конце 2018 года на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после их личной встречи в Белом доме в начале октября прошлого года. Накануне голосования в таиландском парламенте США и Евросоюз в очередной раз призвали власти Таиланда к соблюдению "дорожной карты" и проведению выборов в стране не позднее ноября 2018 года.

Военные пришли к власти в Таиланде в мае 2014 года, совершив государственный переворот под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта, неоднократно провоцировавшего массовые уличные выступления, столкновения и кровопролитие.

Фото © РИА Новости / Виталий Аньков