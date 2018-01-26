Елсияр Канагатов возглавил Дирекцию спорта НОК Казахстана
Елсияр Канагатов возглавил Дирекцию спорта Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, сообщает пресс-служба НОК РК.
Ранее занимавший должность председателя Комитета по делам физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК, Елсияр Баймухамедович с 24 января 2018 г. является директором Дирекции спорта НОК Казахстана.
Отметим, что на зимних Олимпийских играх 2018 г. в Корее Е. Канагатов будет исполнять обязанности шефа-миссии спортивной делегации Казахстана.
Краткая справка:
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Казахский институт физической культуры (1977)
Преподаватель физического воспитания
Университет «Кайнар» (2006)
Экономист
Научные звания, степени, деятельность:
Кандидат педагогических наук
Трудовой стаж:
Учитель физвоспитания (1977-1980);
Инструктор, заведующий отделом ЦС ДСО «Кайрат» (1980-1987);
Начальник управления, заведующий отделом, заместитель начальника управления Республиканского совета ВДФСО профсоюзов (1987-1991);
Заместитель председателя Центрального физкультурно-спортивного клуба «Кайрат» (1991);
Заместитель председателя кооператива «Айдын» (1991-1992);
Заместитель председателя Центрального совета сельского физкультурно-спортивного общества «Кайрат» (1992-1994);
Начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Республики Казахстан (1994-1997);
Главный специалист департамента туризма и спорта Министерства образования и культуры Республики Казахстан (1997);
Главный специалист Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (1997-1999);
Начальник отдела Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан (1999);
Начальник отдела, начальник управления спортивно-массовой работы, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту (1999-2004);
Заместитель председателя Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (11.2004-03.2006);
Директор РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (06.2006-03.2010);
Заместитель Председателя Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (03.2010-05.2010);
Председатель Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (03.2010-01.2012);
Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (02.2012-13.08.2014);
Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК (с 08.2014)
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- Ордены «Парасат» и «Құрмет»;
- Медали;
- Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Республике Казахстан»;
- Заслуженный тренер Республики Казахстан по конным видам спорта;
- Почетный деятель спорта Республики Казахстан, почетный деятель туризма Республики Казахстан;
- Благодарственные письма от Президента Республики Казахстан.
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