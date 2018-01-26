Елсияр Канагатов возглавил Дирекцию спорта НОК Казахстана

Елсияр Канагатов возглавил Дирекцию спорта Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, сообщает пресс-служба НОК РК.

Ранее занимавший должность председателя Комитета по делам физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта РК, Елсияр Баймухамедович с 24 января 2018 г. является директором Дирекции спорта НОК Казахстана.

Отметим, что на зимних Олимпийских играх 2018 г. в Корее Е. Канагатов будет исполнять обязанности шефа-миссии спортивной делегации Казахстана.

Краткая справка:

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахский институт физической культуры (1977)

Преподаватель физического воспитания

Университет «Кайнар» (2006)

Экономист

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат педагогических наук

Трудовой стаж:

Учитель физвоспитания (1977-1980);

Инструктор, заведующий отделом ЦС ДСО «Кайрат» (1980-1987);

Начальник управления, заведующий отделом, заместитель начальника управления Республиканского совета ВДФСО профсоюзов (1987-1991);

Заместитель председателя Центрального физкультурно-спортивного клуба «Кайрат» (1991);

Заместитель председателя кооператива «Айдын» (1991-1992);

Заместитель председателя Центрального совета сельского физкультурно-спортивного общества «Кайрат» (1992-1994);

Начальник отдела, заместитель начальника управления Министерства по делам молодежи, физкультуры и спорта Республики Казахстан (1994-1997);

Главный специалист департамента туризма и спорта Министерства образования и культуры Республики Казахстан (1997);

Главный специалист Министерства образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан (1997-1999);

Начальник отдела Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан (1999);

Начальник отдела, начальник управления спортивно-массовой работы, заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту (1999-2004);

Заместитель председателя Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (11.2004-03.2006);

Директор РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (06.2006-03.2010);

Заместитель Председателя Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (03.2010-05.2010);

Председатель Комитета по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (03.2010-01.2012);

Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (02.2012-13.08.2014);

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК (с 08.2014)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

- Ордены «Парасат» и «Құрмет»;

- Медали;

- Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Республике Казахстан»;

- Заслуженный тренер Республики Казахстан по конным видам спорта;

- Почетный деятель спорта Республики Казахстан, почетный деятель туризма Республики Казахстан;

- Благодарственные письма от Президента Республики Казахстан.