Сколько казахстанцев оштрафовано за коррупционные правонарушения

Более 400 лиц оштрафованы в РК за совершение коррупционных правонарушении. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абай Рахметулин, передает корреспондент Zakon.kz.

Также он пояснил, почему наказания в виде выплаты штрафа стали назначаться реже.

«Применение штрафа в 2017 году немного снижено - это объясняется рядом причин. В основном это неплатежеспособность лиц в связи с большими их размерами. Как показывает анализ, за совершение коррупционных правонарушений всего к штрафу осуждено 441 лицо, назначено по приговору штрафов более двух миллиардов тенге», - рассказал он на расширенном совещании судей Верховного суда.

По его словам, по вступившим в законную силу приговорам в целом в отношении 63 лиц по коррупционным делам в виду неуплаты штраф был заменен на другой вид наказания. - Абай Рахметулин

Татьяна Ковалева