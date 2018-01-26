Кадровые назначения в районных акиматах СКО

Аким области Кумар Аксакалов представил активу Кызылжарского района нового акима. Им стал Жанат Садвакасов, который возглавлял управление индустриально-инновационного развития области. Главная задача для нового руководства - создание индустриальной зоны, где будет реализовано несколько проектов с привлечением китайских и российских инвесторов. Глава региона отметил, что у Жаната Садвокасова есть опыт работы в данном направлении. Сегодня рассматривается вопрос о реализации двух инвестиционных проектов с иностранным участием в Кызылжарском районе. Это строительство авиационного завода и индустриальной зоны «Tielin». Также район должен наращивать темпы обеспечения овощами в рамках программы продовольственного пояса Петропавловска.

Также в этот день глава региона представил активу Мамлютского района вновь назначенного акима Жастiлека Сыздыкова. Карьера нового акима - является примером для всех госслужащих. Кумар Аксакалов отметил, что в стране выстроена карьерная модель, согласно которому госслужащий должен пройти все этапы в госорганах.

«Кто хочеть расти, он должен пройти все этапы. Нельзя сразу стать начальником, Сначало нужно пройти все ступени госслужбы. Биография Жастiлек Болатхановича - это яркий пример, как это работает», - сказал глава региона. Кумар Аксакалов перед новым руководителем района поставил ряд конкретных задач в сфере сельского хозяйства, промышленности, по привлечению инвестиций и развитии дорожно-транспортной инфраструктуры.

Бывший аким Мамлютского района Ерболат Бекшенов возглавил областное управление земельных отношений.

По согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов районного маслихата Кызылжарского района распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова акимом Кызылжарского района назначен Жанат Габбасович Садвокасов.

Жанат Габбасович родился 1981 года в городе Петропавловск Северо-Казахстанской области.

Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «инженер-механик».

Трудовую деятельность начал в 2003 году инженером-конструктором на АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения».

С 2007 по 2010 годы работал главным специалистом, начальником отдела управления предпринимательства и промышленности Северо-Казахстанской области.

2010-2011 годы был главным инспектором акима Северо-Казахстанской области.

2011-2015 годы работал заместитель руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области.

2015-2016 годы занимал должность руководителя управления внутренней политики Северо-Казахстанской области.

С 2016 года до настоящего назначения был руководителем управления индустриально-инновационного развития.

По согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов районного маслихата Мамлютского района распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова акимом Мамлютского района назначен Жастлек Болатханович Сыздыков.

Жастлек Болатханович родился 1978 году в селе Колос Ленинского района Кокчетавской области (ныне Акмолинский). Окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности бухгалтерский учет и аудит.

Трудовую деятельность начал в 1997 году бухгалтером ПК «Ульгули» в селе Колос Акжарского района Северо-Казахстанской области.

1999-2002 годы работал старшим, ведущим налоговым инспектором отдела учета НК по Акжарскому району Северо-Казахстанской области.

2002-2003 годы был главным налоговым инспектором сектора организационной работы и информационных технологии НК по Акжарскому району Северо-Казахстанской области.

2003 году был начальником отдела по работе с налогоплательщиками НК по Акжарскому району Северо-Казахстанской области.

С 2003 по 2007 годы работал начальником отдела налогового администрирования, регистрации, приема и обработки налоговой отчетности НК по Акжарскому району Северо-Казахстанской области.

2007-2008 годы был заместителем председателя налогового комитета по Акжарскому району Северо-Казахстанской области.

2008-2011 годы заместитель начальника налогового управления по Акжарскому району Северо-Казахстанской области.

С 2011 года до настоящего назначение занимал должность заместителя акима Акжарского района Северо-Казахстанской области по экономике и сельскому хозяйству.

Аким СКО Кумар Аксакалов представил активу Тайыншинского района вновь назначенного акима района Владимира Дудова. Глава региона отметил, что Тайыншинский район один из самых сильных районов области с большим потенциалом. Необходимо реализовать много проектов в сфере сельского хозяйства, переработки сырья, промышленности и внедрению альтернативных источников энергии. Владимиру Дудову предстоит решать эти задачи в ближайшее время. Глава региона также остановился на теме кадровой политики.

«Запрещаю проводить кадровую революцию. Надо давать шанс каждому человеку отработать на месте. Вы знаете, я каждому дал время на работу. К сожалению, проходит время и если ситуация не меняется, по объективным причинам мы должны расставаться», - подчеркнул глава региона.

Бывший глава Тайыншинского района не смог выполнить поставленные задачи, социально-экономические показатели не были достигнуты. Поэтому, глава региона принял отставку Ержана Имансляма.

Перед новым акимом Кумар Аксакалов поставил ряд конкретных задач. Первое - развитие агропромышленного комплекса. Во-первых, необходимо обеспечить внедрение передовых технологий. Хороший пример - ТОО «Тайынша Астык», использующее спутниковый мониторинг полей и электронную систему управления маточным поголовьем. Кроме того, АО «КазЭкспортАстык» планирует реализацию 3-х проектов на территории Тайыншинского района: переработка молока с увеличением до 5 тыс. голов, производство жидких минеральных удобрений, глубокая переработка пшеницы. Вторая задача - развитие промышленного сектора. За 2017 год объем промышленной продукции по Тайыншинскому району составил 10 млрд. тенге, ИФО - 100,5%, при областном показателе 104,5%. Вместе с тем, в текущем году в карту поддержки предпринимательства районом не включен ни один проект. Акиму району совместно с управлением индустриально-инновационного развития необходимо обеспечить запуск новых проектов. Также новый глава района должен привлекать частные инвестиции в район. Решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, обеспечения населения рабочими местами также в приоритете.

По согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов районного маслихата Тайыншинского района распоряжением акима СКО Кумара Аксакалова акимом Тайыншинского района назначен Владимир Сергеевич Дудов.

Владимир Сергеевич родился 1982 году в селе Тахтаброд Чистопольского района Кокчетавской области (ныне Акмолинский). Окончил Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова по специальности юрист.

С мая 2005 года работал главным специалистом аппарата акима района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

С июня 2006 года начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

С января 2009 года главный инспектор акима Северо-Казахстанской области, г. Петропавловск.

С марта 2010 года заместитель руководителя аппарата - заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима Северо-Казахстанской области, г. Петропавловск.

С июня 2011 по 2013 годы инспектор, государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, г. Астана.

2013-2014 годы был руководителем аппарата акима Северо-Казахстанской области.

С октября 2014 года до настоящего назначения работал акимом района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

По согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия депутатов района им. Габита Мусрепова маслихата распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова акимом района им. Габита Мусрепова назначен Булат Серикович Жумабеков.

Булат Серикович родился в 1972 году в поселке Куйбышевское Куйбышевского района Кокчетавской области, образование высшее (ученый агроном, бакалавр юриспруденции).

Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом аппарата акима Тимирязевского района.

С 1998 по 2005 гг. работал в местных исполнительных органах по вопросам земельных отношений. Являлся председателем Тимирязевского районного комитета по управлению земельными ресурсами Северо-Казахстанской области.

В феврале 2005 г. был назначен начальником отдела сельского хозяйства Тимирязевского района.

В 2007-2009 гг. работал акимом Тимирязевского района.

С апреля 2009 г. по сентябрь 2011 года работал руководителем аппарата акима Северо-Казахстанской области.

В сентябре 2011 г. был назначен заместителем акима области по вопросам промышленности, предпринимательства и ЖКХ.

С февраля 2012 г. по апрель 2013 года - аким города Петропавловска.

В 2014 году работал коммерческим директором ТОО «JELS-ASTANA».

С августа 2014 года до настоящего назначения работал акимом Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.