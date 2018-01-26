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Mastercard полностью перейдет на биометрическую идентификацию в 2019 году

26 января 2018, 12:19

Начиная с апреля 2019 года, идентификация клиентов Mastercard будет происходить с помощью биометрических данных – подтверждать покупки теперь придется отпечатками пальцев или сканированием лица на устройстве.

Отпечаток пальца на смартфоне заменит авторизацию пин-кодом, подписью или паролем по смс, сообщает gagadget.com.

Хавьер Перес, президент Mastercard Europe, отметил: «Биометрические технологии наилучшим образом соответствуют ожиданиям потребителей относительно получения безопасных платежных решений будущего и усиленной диджитализации образа жизни. Эти технологии могут предоставить значительные преимущества потребителям, розничным торговцам и банкам благодаря качественному покупательскому опыту и лучшей защищенности транзакций»

Недавнее исследование ученых Оксфордского университета, проведённое вместе с Mastercard, определило, что 93% профессионалов банковского сектора собираются вводить биометрические решения.

Предполагается, что такой способ аутентификации облегчит процесс покупки и частота отказов во время его завершения сократится на 70% в сравнении с другими способами подтверждения личности.


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