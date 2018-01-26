Ж. Асанов: Судья призван найти справедливое решение

Председатель Верховного суда РК Жакып Асанов рассказал на расширенном заседании, какой видит работу казахстанских судов и судей, передает корреспондент Zakon.kz.

«Первый пункт Конституции, самый первый пункт гласит: человек, его жизнь, права и свободы - это высшие ценности Казахстана. Все три ветви власти объединяет одно - защищать эти высшие ценности. У суда особая миссия. Именно в суде ищут справедливость. Для многих это последняя надежда. И как мудрый аксакал, судья призван найти справедливое решение и исправить ошибки государственных и частных институтов общества», - сказал он.

При этом глава Верховного суда отметил, что справедливый суд - одна из фундаментальных основ благосостояния и устойчивого развития. Судебная власть, как и иные ветви власти, ответственна за общественное согласие, политическую стабильность, экономическое развитие и другие основополагающие конституционные принципы. Неподверженные политике судьи должны стоять на страже извечных ценностей человечества, оберегая от конъюнктуры и личных интересов.

«Мы не просто выносим приговор. Как хирурги, оперируем судьбы людей. Эти постулаты мы должны, каждый из нас должен повторять каждый день как клятву Гипократа. Президент ставит глобальную задачу - войти в 30 процветающих государств. В эти страны стремятся со всей планеты, кто не нашел лучшей жизни у себя. Мы ведь хотим, чтобы наши граждане были счастливы на родной земле? Привлекать инвестиции в страну? Вот почему елбасы ставит такую стратегическую задачу, и судебную власть это касается напрямую. Для этого у нас есть все. Политическая поддержка лидера нации, крепкий правовой фундамент, и сформированный судебный корпус», - продолжил он.

Ж.Асанов предложил судьям посмотреть вперед: «Каким мы видим суд завтра, какой вклад может внести каждый судья для вхождения в 30ку процветающих стран. Что должна сделать судебная власть в достижении этой стратегической задачи. Елбасы, представляя меня на эту должность, поставил главную задачу – повысить доверие наших людей к судам. Верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут получать справедливое решение суда, их права будут полностью защищены. Сейчас об этом говорить рано. Это не мои слова, это слова главы государства летом прошлого года».

Он напомнил, что обратился к судьям, адвокатам, прокурорам с предложением дать свое видение развития судебной системы и получил тысячи ответов, которые сейчас изучаются.

«Мне есть о чем сказать (...) Весь доклад мой построен на предложениях судей и адвокатов. Подчеркну, мой доклад - это сжатое резюме поступивших идей по самым животрепещущим на сегодня темам. Не буду каждый раз об этом повторять, что это кто-то предлагал. Вы имейте в виду, что это мнение судей и адвокатов. Я буду его озвучивать», - пояснил глава ВС.



Он заметил, что ему лично некорректно говорить о каких-то изъянах в судебной системе и тем более провозглашать кардинальные изменения.

«Но я хочу подчеркнуть: никаких реформ мы предлагать не будем. Есть конкретные поручения Президента, данные на 7 съезде судей. Потенциал «Плана нации» в фарватере стратегических документов мы и будем продолжать работу», - заключил он.