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Утвержден Перечень открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных
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Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 246 «Об утверждении Перечня открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных» (не введено в действие)
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В соответствии с подпунктом 15) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» Правление Национального Банка Республики Казахстан утвержден Перечень открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных.
В соответствии со статьей 35 Закона Республики «Об информатизации» государственные органы, государственные юридические лица, юридические лица с участием государства в уставном капитале обязаны представлять физическим и юридическим лицам открытые данные на казахском и русском языках посредством интернет-портала открытых данных.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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