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Утвержден Перечень открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных

Аннотация к документу: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 246 «Об утверждении Перечня открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных» (не введено в действие)

В соответствии с подпунктом 15) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» Правление Национального Банка Республики Казахстан утвержден Перечень открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики «Об информатизации» государственные органы, государственные юридические лица, юридические лица с участием государства в уставном капитале обязаны представлять физическим и юридическим лицам открытые данные на казахском и русском языках посредством интернет-портала открытых данных.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

26 января 2018, 12:23
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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