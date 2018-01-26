В соответствии с подпунктом 15) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» Правление Национального Банка Республики Казахстан утвержден Перечень открытых данных Национального Банка Республики Казахстан, размещаемых на интернет-портале открытых данных.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики «Об информатизации» государственные органы, государственные юридические лица, юридические лица с участием государства в уставном капитале обязаны представлять физическим и юридическим лицам открытые данные на казахском и русском языках посредством интернет-портала открытых данных.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.