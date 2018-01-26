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В МЭ РК прокомментировал черный снег в Темиртау

26 января 2018, 12:35

Основной фактор - неблагоприятные метеоусловия.

На пресс-конференции в Правительстве РК вице-министр энергетики РК Гани Садибеков прокомментировал появление черного снега в Темиртау, передает корреспондент Zakon.kz.

«Про черный снег в Темиртау уже было достаточно много информации, но на сегодня другие города, как Усть-Каменогорск, как Алматы, даже в столице Астане были случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха. В Темиртау подробно мы рассмотрели и спасибо большое общественникам, экологам, которые провели независимую экспертизу, было заключение, что в Темиртау внешних факторов воздействия окружающей среды не было», - сказал он
.

По его словам, все те выбросы, пыль, металл - это все выбросы тех промышленных предприятий, частного сектора, автомобильного транспорта данного региона.

«Основной фактор - неблагоприятные метеоусловия: с 1 по 14 января в Темиртау восемь дней было безветрие, не было никакого движения воздуха, и была очень низкая температура, что в итоге дало очень высокое загрязнение воздуха. Мы с «Арселор Миталл» пришли к соглашению, джентельменскому, о том, что Казгидромет будет им предоставлять заблаговременно информацию о возможных неблагоприятных метеоусловиях. Данное предприятие будет переходить на режим сокращения выбросов в атмосферу. Тем самым мы надеемся, что такие факты повторяться не будут», - заключил замглавы ведомства.

Ксения Давыдова, Астана.

Кадр: YouTube


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