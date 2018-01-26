«Бизнес без границ»: в Актюбинской области устранят барьеры для бизнеса

По данным за 2017 год, в области зарегистрировано 63,1 тыс. субъектов МСБ или 104,1%.

В текущем году в Актюбинской области будет усилена работа по устранению барьеров для малого и среднего бизнеса. Для этого управлением предпринимательства совместно с региональным филиалом НПП «Атамекен» и местным бизнес-сообществом разрабатывается специальный проект «Бизнес без границ».

Соответствующее поручение дано главой региона Бердыбеком Сапарбаевым в ходе расширенного заседания акимата области.

«В этом году мы сделаем все, чтобы Актюбинская область стала безбарьерной для развития бизнеса. Сейчас мы работаем с НПП «Атамекен», анализируем работу с бизнесом. Всем уполномоченным контролирующим и правоохранительным органам надо внимательно проанализировать, где есть препятствия для развития бизнеса, чтобы их устранить. Все центры по развитию предпринимательства должны работать», - сказала аким области.

По данным за 2017 год, в области зарегистрировано 63,1 тыс. субъектов МСБ или 104,1%. Ими произведено продукции на общую сумму 492,7 млрд. тенге. Численность занятного населения в МСБ составляет 135,7 тыс. человек или на 6,8% больше чем годом ранее.