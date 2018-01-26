За избиение соседки жительница Шахтинска получила год лишения свободы

Драка произошла из-за того, что нетрезвая соседка мешала ей спать.

Суд огласил приговор женщине избившей соседку, сообщает Zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу Шахтинского городского суда Карагандинской области.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Н. по части 1 статьи 107 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) УК РК.

Подсудимая увидела во дворе своего дома соседку находившуюся в состоянии алкогольного опьянения и нарушавшей ночную тишину, не давая спать. Женщина сделала ей замечание. Последовала перепалка, перешедшая в драку, в ходе которой подсудимая избила подвыпившую соседку.

Полученные телесные повреждения, суд отнес к категории вреда здоровью средней тяжести.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Фото: 1obl.ru