О цифровизации в судах рассказал Асанов

Мы должны сделать так, чтобы возможности IT-технологий мог использовать каждый судья - Асанов.

Председатель Верховного Суда РК Жакип Асанов рассказал о внедрении IT-технологий в судебную систему РК, сообщает Zakon.kz.

По его словам имеется три важные задачи.

"Первое - обеспечить беспрепятственный и удобный доступ к правосудию через IT-сервис. Здесь у нас достижений очень много. Второе – автоматизировать судопроизводство и сделать его экономным. И третье –начать работать с большими данными", - рассказал он на расширенном заседании Верховного Суда РК.

Председатель ВС РК отметил необходимость использования всех возможностей мировой судебной практики.

"Мы должны сделать так, чтобы возможности IT-технологий мог использовать каждый судья. Конечно, нам это кажется фантастикой, но совсем скоро это станет реальностью. На эти два-три года ставим задачу - создать виртуальные суды, где не надо будет собирать всех участников процесса в зале суда", - сообщил Асанов.

Жакип Асанов также поинтересовался, почему судьи не отходят от бумажных дел.

"Первое - не желаем работать на компьютере. Второе - компьютерная неграмотность. Третье - мало освещаем возможности IT-сервисов. Четвертое - нет технических средств. Пятое - низкая скорость и отсутствие Интернета. Главная проблема - сами судьи. Требуем все распечатывать, работаем на бумаге. Честно скажу, привыкли к бумагам. Я сам тоже люблю работать на бумаге. Но сейчас, по моей просьбе, общий отдел поставил мне ряд задач. Они сейчас вязались за меня и обещали совсем скоро, даже если я буду настаивать, прекратить носить мне бумаги. Мне сейчас деваться некуда. Если я научусь, я думаю, что это коснется каждого из нас. Мы перестанем носить бумаги в кабинеты. Это уже необратимо", - сообщил он.

Фото: zib.com.ua.