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Акция по утилизации авто в РК, возможно, будет продолжена

26 января 2018, 12:42

Сейчас в Минэнерго РК в поисках финансирования на продление данной акции.

На пресс-конференции в Правительстве РК вице-министр энергетики РК Гани Садибеков рассказал об итогах акции по утилизации автомобилей в РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«В прошлом году было принято около 40 тысячи старых авто, они все переработаны. РОП (оператор по утилизации автомобилей) в прошлом году в каждой области открыл 17 точек и принимал авто. В этом году эта акция будет продолжена, если будут найдены финансовые средства. Стоимость сертификата зависит от комплектации авто. Максимум 150 тысяч тенге», - сказал он.

Как напомнил замглавы ведомства, с 2016 г. в РК начали выкуп автомобилей и с середины 2017 г. начали выдавать сертификаты для тех граждан, которые хотят купить автомобили отечественного производства.

«Эта акция прошла довольно успешно. Есть обладатели сертификатов. Сдав авто, можно получить сертификат и на эту сумму получить скидку на покупку отечественного авто которое соответствует стандарту евро-4, евро-5», - указал Г. Садибеков.

По его словам, в текущем году министерство рассмотрит инвестполитику РОП, в котором, «исходя из возможностей финансирования данного проекта, будет принято решение о выделении средств на продолжение данной акции», - пояснил вице-министр.

Фото: соцсети


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