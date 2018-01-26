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КПО завершила строительство средней школы в микрорайоне «Аралтал» в Аксае

26 января 2018, 12:43

Общая площадь двухэтажной школы, состоящей из семи блоков – более 7600 кв. м.

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. (КПО) объявила о завершении строительства средней школы на 300 мест в микрорайоне «Аралтал» города Аксая.

Строительство школы было осуществлено в рамках программы переселения сёл Берёзовка и Бестау.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель акима ЗКО Габидулла Оспанкулов, руководство Бурлинского района и компании КПО, представители общественности района.

Как отметил в своем выступлении генеральный директор КПО Ренато Мароли, «строительство средней школы в микрорайоне «Аралтал» является важной вехой в осуществлении завершающего этапа переселения сёл Берёзовка и Бестау, проводимого в связи с расширением санитарно-защитной зоны Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Процесс переселения проводился под руководством акимата ЗКО и Бурлинского района при полном соответствии с законодательством РК и международными стандартами».

«Реализация данного важнейшего объекта стало возможным благодаря тесному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО, руководством Западно-Казахстанской области и полномочным органом – ТОО «PSA». Выступая за устойчивое развитие и социально-ответственное партнерство, компания будет и впредь стремиться к новым достижениям на благо жителей Западно-Казахстанской области и Республики Казахстан в целом»,- добавил Ренато Мароли.

Общая площадь двухэтажной школы, состоящей из семи блоков – более 7600 кв. м. В этом современном учебном заведении созданы все необходимые условия для качественного воспитания и обучения детей.
Помимо классных комнат в школе имеются актовый зал, библиотека, тир, медицинский кабинет, спортивный зал, трудовая мастерская и столовая.

Для изучения английского языка оборудованы четыре лингафонно-мультимедийных кабинета. Кабинеты физики, химии, биологии, оборудованы ученическими двухместными лабораторными столами с подводом электроэнергии. Также проектом предусмотрен пандус для людей с ограниченными возможностями.

Строительство средней школы является завершающим объектом, сданным в эксплуатацию в рамках программы переселения сел Березовка и Бестау. До этого были построены: детский садик на 320 мест, два девятиэтажных 153-квартирных дома, 100 домов с приусадебными участками в микрорайоне Аралтал с подведением всей необходимой инфраструктуры.


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